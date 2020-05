Calciomercato Roma, in due per la fascia sinistra

Il prossimo calciomercato Roma senza ombra di dubbio vedrà dei movimenti nel reparto difensivo. Anche se non ci sarà un grande budget da spendere, il direttore sportivo Petrachi dovrà cercare diverse pedine per rinnovare l’organico di Paulo Fonseca.

A destra la situazione più ingarbugliata. Florenzi tornerà ma probabilmente sarà ceduto altrove, Bruno Peres potrebbe cambiare aria. Per Zappacosta si pensa ad un prolungamento del prestito, se il Chelsea sarà d’accordo. Probabilmente si punterà su di lui come futuro titolare, con Santon come alternativa. E se al centro tutto dipenderà dalla conferma o meno di Smalling, a sinistra pure si cercheranno nuove pedine.

La Roma sta valutando delle alternative a Kolarov. Sia in considerazione della carta d’identità del giocatore, sia perché lo stesso è da tempo nel mirino del Bologna e non è da escludere che possa salutare i giallorossi.

Calciomercato Roma: i nomi per la fascia sinistra

Come riporta infatti Tmw il club giallorosso avrebbe individuato già qualche nome interessante. Non solo quello di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona, rumor che circola ormai da qualche settimana. A piacere molto a Fonseca è il brasiliano Ismaily dello Shakhtar Donetsk. Un giocatore sa fare bene le due fasi e che il tecnico vorrebbe portare in Italia.

Di sicuro però ci sarà da lavorare per riuscire eventualmente a strapparlo agli ucraini. Non più giovanissimo, 30 anni, viene valutato attorno ai 15 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2023.

