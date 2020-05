Calciomercato Roma, scambio Ilicic-Under con l’Atalanta?

Si è già ipotizzato come il prossimo Calciomercato Roma sarà fatto anche da molti scambi. Del resto le casse dei club non sono certo floride a causa dell’emergenza Coronavirus e per questo motivo per rinforzare le rose si troveranno le strade più economiche possibili.

Si tornerà un po’ al “baratto”, con la possibilità magari di mettere a segno anche delle plusvalenze in bilancio. A proposito di quest’ultimo, quello della Roma è destinato ad essere in rosso e per questo motivo non si escludono un paio di cessioni eccellenti nelle prossime settimane. Una di queste sembrava essere quella di Cengiz Under.

Il giocatore turco, pur dotato di grande talento, con Fonseca ha avuto difficoltà a trovare spazio. E quando lo ha avuto non ha incantato. Sembra insomma poco adatto alle idee di gioco del portoghese e per questo motivo sarebbe sulla lista dei partenti.

Calciomercato Roma: scambio in vista?

Il Corriere dello Sport riporta oggi una ipotesi di scambio che riguarda proprio il giocatore turco. I giallorossi infatti starebbero pensando a Josip Ilicic, stella dell’Atalanta, e sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio Cengiz Under. Che potrebbe rilanciarsi sotto la guida di Gasperini.

Una trattativa che sembra difficile però che vada in porto, anche perché lo sloveno vuole giocare ancora la Champions League e i nerazzurri possono offrirgli questa opportunità. Ilicic, 32 anni, ha un contratto con l’Atalanta fino a giugno 2022.

