Calciomercato Roma, tesoretto in arrivo dal Brasile?

Nella Roma non è riuscito a imporsi, ma tornato in patria il suo rendimento è tornato su altissimi livelli. Tant’è che Gerson è tornato ad essere ammirato e cercato da importanti club europei.

I giallorosso lo portarono in Italia giovanissimo, forse troppo giovane, dalla Fluminense. Il centrocampista brasiliano solo a sprazzi ha fatto vedere tutto il suo talento. La stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha fatto abbastanza bene, quantomeno è servita a rivalutarlo. La Roma lo ha ceduto nella scorsa state al Flamengo per 11,8 milioni.

Come rivela oggi il Daily Mail, per Gerson adesso le porte dell’Europa sono pronte nuovamente ad aprirsi e a 22 anni per lui ci sarà una seconda opportunità per dimostrare quanto vale. Club di prima fascia come Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund sono pronte infatti a fare un investimento importante per il centrocampista, che con il Flamengo è davvero cresciuto tantissimo. A rivelare l’interesse di questi club è stato lo stesso padre del giocatore.

Calciomercato Roma: tesoretto in arrivo?

Anche se il giocatore non è più un elemento della rosa giallorossa, la Roma seguirà con interesse l’evolversi delle trattative per Gerson. Come riporta Transfermarkt, infatti, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore a un altro club, alla Roma sarà riconosciuto il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Rimane da capire ovviamente se davvero la trattativa andrà in porto e quale sarà il suo prezzo di acquisto.

