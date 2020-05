VERSO LA RIPRESA DELLA SERIE A ALLENAMENTI – La strada si sta delineando verso una ripresa definitiva del massimo campionato italiano di calcio. E’ arrivato, infatti, questo pomeriggio il via libera da parte del Governo per la ripresa degli allenamenti di squadra per i club italiani a partire dal 18 maggio prossimo.

Caso di positività in Serie A

Tra una settimana precisa, dunque, tutti i giocatori potranno tornare ad allenarsi collettivamente, provando quegli schemi che da tanto mancano e non provano con i rispettivi allenatori. Il protocollo prevede che, in caso di positività di un calciatore, ci dovrà essere una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i calciatori e lo staff che lavora quotidianamente con loro.

Dichiarazioni Spadafora e Speranza

“Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”, le dichiarazioni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del Ministro della Salute Roberto Speranza in una nota congiunta.

