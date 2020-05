Calciomercato Roma, due big inglesi su Zaniolo

Si è già parlato numerose volte del calciomercato Roma della prossima estate. Trattative che per forza di cose saranno complicate, e non solo per i giallorossi. A disposizione, complice l’emergenza Coronavirus, ci sono pochi fondi e in tanti stanno già progettando degli scambi per puntellare i propri organici.

Il bilancio della Roma è in rosso e non sono escluse delle cessioni eccellenti. Tra queste anche quelle di Cengiz Under e di Kluivert, che porterebbero in dote delle utili plusvalenze. Il rischio grosso è quello di perdere la stella Zaniolo, giocatore sul quale i giallorossi puntano tantissimo per il presente e per il futuro. Se arrivasse un’offerta mostruosa per il numero 22 sarebbe molto complicato dire di no.

“Leggo” sottolinea come per il giocatore ex Inter le offerte non manchino, considerando il valore di un elemento che può ricoprire più ruoli e che, seppur giovanissimo, è stato già più volte decisivo. In Italia la Juventus continua a fargli la corte, e avrebbe offerto in cambio Bernardeschi. La Roma però avrebbe gentilmente declinato l’offerta.

Lo stesso quotidiano riporta anche come Zaniolo sia nel mirino anche di alcune big inglesi. Il Manchester United e il Tottenham infatti seguono con particolare attenzione Zaniolo e sarebbero pronte a mettere sul piatto una somma di 60 milioni di euro pur di strapparlo alla Roma.

Il giocatore ha ribadito più volte però il suo attaccamento ai colori sociali ed è pronto a vivere nuove emozioni con la maglia della Roma addosso. E nella prossima stagione potrebbe raggiungerlo anche Kean, attaccante dell’Everton, uno dei suoi migliori amici. Per un attacco giallorosso baby e devastante.

