Calciomercato Roma, Kean primo obiettivo per l’attacco

Il prossimo calciomercato Roma sarà incentrato anche sulla ricerca di una punta, che prenderà in rosa il posto di Kalinic. Un giocatore che sappia ben abbinare fisico e tecnica e che possa essere l’alternativa di Edin Dzeko, giocatore al quale Fonseca difficilmente rinuncerà.

Il nome più caldo per il direttore sportivo Petrachi continua a rimanere quello di Moise Kean, forte anche dei buoni rapporti con il suo agente Mino Raiola, con il quale i giallorossi sono in contatto per altri giocatori, come ad esempio Gravenberch e Bonaventura.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, Coric tornerà nella capitale

L’attaccante italiano, dopo l’exploit da giovanissimo, oggi è all’Everton di Carlo Ancelotti. La sua stagione non è stata dei migliori, ci si aspettava sicuramente di più visto il grande investimento fatto su di lui dagli inglesi. E invece in campo si è visto poco e l’ultima brava, un party durante il lockdown, ha fatto arrabbiare la società. L’Everton insomma è pronto a cederlo, per una cifra intorno ai 22-25 milioni di euro, come sottolinea Il Corriere dello Sport. La Roma spinge invece per un prestito gratuito, lasciando al tempo e alle prestazioni del giocatore la possibilità di ingaggiarlo.

Kean e il grande rapporto con Zaniolo

L’arma in più per convincere Kean a vestire la maglia giallorossa si chiama Nicolò Zaniolo. I due calciatori sono molto amici, non hanno perso i contatti nonostante la lontananza fisica, e hanno vissuto esperienze bellissime insieme con le nazionali giovanili. Certo non sono mancate nemmeno le esperienze che servono a crescere, come quando Di Biagio in under 21 li escluse dopo ripetuti ritardi alle riunioni tecniche a causa… della Playstation.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!