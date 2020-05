Calciomercato Roma, rivoluzione sulle corsie esterne

Il prossimo calciomercato Roma vedrà probabilmente una rivoluzione in difesa, dove sono tanti i giocatori che potrebbero cambiare aria. Rimane il punto interrogativo Kolarov, tentato dal Bologna, ma è soprattutto a destra che Fonseca cerca sicurezze.

Tanti giocatori si sono alternati nel ruolo di terzino destro. Zappacosta a parte (che ha saltato la stagione per infortunio e potrebbe rimanere in prestito), Fonseca ha prima provato in quel ruolo Florenzi (poi ceduto), quindi adattato Spinazzola, schierato Santon e poi rilanciato Bruno Peres, tornato a gennaio. Una fascia destra dunque senza padrone, con il solo Santon che sembra sicuro di rimanere nella capitale anche nella prossima stagione.

A sinistra l’intoccabile Kolarov (che è uno dei migliori realizzatori giallorossi) a volte è stato sostituito da Spinazzola, a sua volta indicato come in partenza. Nel prossimo calciomercato la Roma cercherà elementi anche su quella corsia esterna. Piacciono Biraghi della Fiorentina, Acuna dello Sporting Lisbona ma soprattutto Ismaily, brasiliano dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Roma: Toljan nel mirino

In Germania sono sicuri che i giallorossi hanno messo nel mirino un nuovo giocatore, vale a dire Jeremy Toljan. Ne è sicura la Sport Bild parlando del futuro di alcuni elementi del Borussia Dortmund. Il terzino destro è di proprietà dei tedeschi che lo hanno prestato prima al Celtic e poi al Sassuolo. Ed è proprio con la maglia dei neroverdi, giocando con continuità, che il suo rendimento è cresciuto a dismisura. La Roma ci starebbe pensando per sistemare la corsia destra.

