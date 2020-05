Uefa, la verità sulle qualificazioni a Champions ed Europa League

Qualificazioni alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League, la Uefa zittisce le voci circolate ieri con una nota ufficiale.

Ieri sera ha avuto grande risalto la notizia riportata dal sito ‘TheTimes.co.uk‘ secondo cui ci sarebbe la forte ipotesi di ridurre, e nel peggiore dei casi di eliminare, le fasi di qualificazione a Champions ed Europa League a partire già dalla prossima stagione, la 2020/21.

Il quotidiano inglese ha inoltre riportato come sia concreta l’idea di disputare le partite rimanenti dei due massimi trofei europei a gara unica e in campi neutrali, qualora non ci fossero le condizioni per disputarle in maniera regolare, con format di andata e ritorno nei rispettivi stadi delle squadra.

Uefa, la nota di risposta

L’Uefa ha risposto a queste indiscrezioni con una nota ufficiale. “L’UEFA non ha mai preso in considerazione di togliere ai campioni nazionali il giusto diritto di provare a raggiungere la qualificazione alla fase finale della Champions League giocandosela sul campo. L’Uefa vuole chiarire che in questo momento sta semplicemente valutando l’evolversi della situazione e ogni potenziale impatto nel formato delle qualificazioni per la prossima stagione. Ad oggi, nessuna opzione specifica è stata sviluppata per il format delle competizioni europee per club”.

