Calciomercato Roma, i tifosi del Valencia scaricano Florenzi

Il futuro di Alessandro Florenzi difficilmente sarà ancora alla Roma. Questo ormai sembra essere chiaro. L’ex capitano ha lasciato la capitale nel mese di gennaio per accasarsi al Valencia e giocare con maggiore continuità. Poi è arrivato il Coronavirus a sparigliare le carte, ma questo non cambia il fatto che alla fine della stagione il club spagnolo non lo riscatterà.

Per lui dunque in arrivo una probabile cessione o l’inserimento in uno scambio che porti a Fonseca una pedina preziosa. Non che il tecnico portoghese non stimi Florenzi. Gli ha dato spazio quando ha potuto, in altre occasioni gli ha preferito altri giocatori. Non lo ha ritenuto un titolare fisso e per questo motivo Florenzi, anche in ottica Europei (poi rinviati) ha preferito cambiare aria.



A Valencia non è stato fortunato. Prima un’espulsione rimediata e poi la varicella gli hanno impedito di scendere in campo con regolarità, facendogli saltare anche gli ottavi di Champions contro l’Atalanta. Quindi il Coronavirus ha bloccato tutto per mesi e ora ci sarà poco tempo per farsi applaudire dai tifosi spagnoli. Tifosi che se la sono presa per alcune dichiarazioni del giocatore durante una diretta social.

Florenzi ha detto di aver trovato a Valencia «meno meno passione e un po’ più di libertà». Tant’è che «in stazione abbiamo fatto il biglietto come persone normali, a Roma avevamo la scorta» ha detto l’ex capitano. Che ha anche già detto che alla fine della stagione tornerà alla Roma per poi capire quale sarà il suo futuro. Parole che hanno ferito i supporters spagnoli, che hanno lasciato commenti di fuoco sui social.

