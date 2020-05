Calciomercato Roma, novità attese tra i pali

Il prossimo calciomercato Roma come già detto tante volte prevederà dei cambiamenti praticamente in tutti i reparti. Dalla porta all’attacco, diverse novità sono attese. Fonseca attende dal direttore sportivo Petrachi le pedine giuste per poter puntare in alto.

Ci potrebbero essere delle novità riguardanti anche il reparto che sulla carta non prevede rivoluzioni, vale a dire quello dei portieri. Perché è anche giusto iniziare a pianificare il futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club giallorosso sarebbe sulle tracce di un nuovo portiere, vale a dire Cakir del Trabzonspor. Un estremo difensore classe 1996, alto 195 centimetri, che ha militato anche nelle nazionali giovanili turche prima di debuttare con quella maggiore. Un portiere che ha margini di crescita e che potrebbe essere considerato un investimento per i giallorossi.



Calciomercato Roma: chi va via tra i portieri?

Il possibile arrivo di un nuovo estremo difensore servirebbe per colmare una casella lasciata libera. Già, ma chi potrebbe partire? Pau Lopez è ovviamente il titolare di Fonseca, del resto la Roma per prenderlo un’estate fa ha fatto davvero un investimento importante. Ragion per cui i possibili movimenti riguardano gli altri due portieri.

La Roma proverà probabilmente a cedere il brasiliano Fuzato in prestito. Il portiere sudamericano in patria è molto apprezzato, tant’è che è anche tra gli estremi difensori convocati nella Selecao. Ha bisogno di giocare però per dimostrare il suo valore. L’eventuale arrivo di un nuovo portiere porterebbe Mirante nel ruolo di “terzo”, considerando anche il fatto che il suo contratto scade nel 2021.

