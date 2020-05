NOTIZIE CALCIO UEFA DATA CAMPIONATI NAZIONALI – Cambio di rotta da parte dei massimi vertici della Union of European Football Association. Come riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’, Alessandro Alciato, sul proprio profilo Twitter la UEFA cambia decisione sul termine ultimo per la ripresa dei campionati.

La UEFA si ammorbidisce

Se in precedenza la UEFA aveva deciso di dare un limite massimo, fissato per il 25 maggio, alle varie Federazioni per completare e quindi stabilire come e quando finire la stagione, adesso la situazione è più tranquilla. E’ stata infatti tolta la data limite entro la quale le Federazioni avrebbero dovuto comunicare le date al massimo organo del calcio europeo.

La Uefa si ammorbidisce sul 25 maggio come termine ultimo per comunicare se i campionati ripartiranno e con quale format. Non è più una data ultima. Cambia il messaggio: ‘Se potete, entro il 25 diteci cosa volete fare…’ @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) May 13, 2020

