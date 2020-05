DATA RIPRESA SERIE A – Importanti novità emerse nell’ultima Assemblea di Lega Serie A, ancora in corso tra le venti società del massimo campionato italiano di calcio.

Ripresa Serie A, c’è la data

Infatti la Lega ha dato come disponibilità e prima data utile (a maggioranza) per la ripresa del campionato, esattamente tra un mese: il prossimo sabato 13 giugno 2020. Adesso per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere ulteriori decisioni e provvedimenti del Governo.

Spadafora: “FIGC accolto le modifiche” Intanto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato durante l’ultima seduta della Camera dei Deputati, uffcializzando il via libera per gli allenamenti di squadra: “Per la ripresa degli allenamenti, sono arrivati i rilievi del CTS (Comitato Tecnico Scientifico, ndr) sul protocollo: quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini. Ho ricevuto pochi minuti fa la lettera del presidente FIGC Gravina: sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti”.

