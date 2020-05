Calciomercato Roma, c’è una difesa da sistemare

Il prossimo calciomercato Roma potrebbe prevedere una vera e propria rivoluzione in difesa. Chi resterà alla corte di Paulo Fonseca? Al momento nella retroguardia in pochi sembrano essere sicuri di far parte della rosa giallorossa.

Per quanto riguarda la corsia esterna destra, potrebbe essere rinnovato il prestito di Zappacosta con il Chelsea, mentre Santon dovrebbe rimanere forte di un ingaggio non troppo alto e della sua capacità di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Florenzi tornerà dal Valencia ma dovrebbe ripartire, punto interrogativo invece sul futuro di Bruno Peres, che pure Fonseca ha voluto rilanciare dopo il suo ritorno alla Roma.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, due big inglesi su Zaniolo

A sinistra Spinazzola potrebbe essere sacrificato e anche Kolarov non è sicuro al 100% che resti in giallorosso, visto il pressing del Bologna. E al centro? C’è sempre da risolvere la questione Smalling. La permanenza dell’inglese nella capitale è sempre più complicata, tant’è che la Roma avrebbe già individuato un paio di alternative. Vale a dire Lovren del Liverpool e Vertonghen, che a breve sarà svincolato dal Tottenham. Tra gli altri centrali in rosa Mancini è sicuro di rimanere, in dubbio invece Fazio, che è al suo ultimo anno di contratto. Ibanez e Cetin i due giovani da far crescere, anche se sul turco ci sono novità.

Calciomercato Roma: doppio pressing su Cetin

In Turchia si alimentano voci sul futuro del difensore centrale, che potrebbe anche essere ceduto in prestito per maturare esperienza. Il Galatasaray di Terim sarebbe felice di accoglierlo, ma nelle ultime ore anche il Fenerbahce si sarebbe fatto avanti, pronto a dargli una maglia da titolare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!