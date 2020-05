Calciomercato Roma, Pastore non vuole muoversi e ammette di avere già rifiutato parecchie offerte arrivate dal campionato cinese.

Javier Pastore non si arrende. Pur non essendo riuscito a entrare nel cuore dei tifosi della Roma a causa di un rendimento discontinuo e per i troppi infortuni, crede di potere ancora essere utile alla causa. In questa stagione ad onor del vero quando è stato in forma ha dimostrato di potere ancora essere un calciatore valido. E i tifosi lo hanno anche apprezzato per la generosità in campo. Quando Lorenzo Pellegrini è stato fuori per infortunio, si è fatto trovare pronto. Poi la sfortuna ha continuato a perseguitarlo e così visto anche l’ingaggio pesantissimo e i conti da sistemare nella Roma l’ipotesi cessione è tornata a farsi forte. Però Pastore non ne vuole sapere di andare in campionati minori e non lo ha nascosto.

Calciomercato Roma, le parole di Pastore

In un’intervista pubblicata sul canale Youtube del club argentino del Talleres, Pastore ha dichiarato: “Vorrei concludere i tre anni che mi restano alla Roma nel modo migliore possibile e in un secondo momento tornare in Argentina al Talleres. Non ci sono altre squadre argentine in cui potrei giocare. E non mi interessa nemmeno il campionato cinese. Sono quattro anni che mi arrivano offerte dal campionato cinese, anche molto allettanti dal punto di vista economico. Ma mi piace competere, giocare la Champions League, ci sono tante cose da mettere sulla bilancia. Per ora non ho alcuna intenzione di andare in Cina”.

Nel suo futuro insomma, ma non ancora prossimo, c’è il ritorno in Argentina: “Non è solo il tornare a giocare a Cordoba, ma stare vicino ai miei amici e la mia famiglia, che sono le cose che mi mancano di più”.

