Calciomercato Roma, tripla mossa in cantiere

Il prossimo calciomercato Roma è stato di fatto già pianificato. Queste settimane di stop al calcio giocato hanno fatto compiere le riflessioni necessarie alla dirigenza giallorossa, che sa benissimo quali sono gli obiettivi da portare a casa. Non ci sono molti soldi da spendere, il direttore sportivo Petrachi per questo motivo guarda con attenzione a possibili scambi e anche alla lista dei futuri svincolati, con Pedro del Chelsea che rimane nel mirino.

Quel che appare certo è il feeling con il procuratore Mino Raiola. Grazie ai buoni contatti la Roma spera di riuscire a portare a casa alcuni giocatori che sono suoi assistiti. Uno di questi è senz’altro Moise Kean. L’attaccante oggi milita nell’Everton di Ancelotti, dopo il suo exploit con la Juventus. In Inghilterra non ha trovato lo spazio che cercava e in estate i Toffees sono pronti a cederlo. La Roma lo vorrebbe in prestito, ma in ogni caso deve prima capire quale sarà il futuro di Schick. Il Lipsia ha infatti chiesto uno sconto per prendere l’attaccante ceco.

Calciomercato Roma: come rinforzare il centrocampo

I contatti con Raiola saranno fondamentali anche per rinforzare il centrocampo. Uno degli obiettivi della Roma è Giacomo “Jack” Bonaventura, che alla fine di questa lascerà il Milan per fine contratto. Un giocatore duttile, che può giocare in tante posizioni e che Fonseca apprezza. Come sottolinea il Corriere dello Sport la concorrenza per il giocatore è tanta, ma lo stesso Bonaventura avrebbe confidato agli amici di preferire la Roma. Dove spera però di trovare abbastanza spazio.

Altro tassello per completare la linea mediana potrebbe essere Ryan Gravenberch, giovane talento dell’Ajax che potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro.

