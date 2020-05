Muhammad bin Salman interessato alla Roma. Il principe saudita potrebbe presto presentare un’offerta a James Pallotta.

ROMA – La fumata bianca non arrivata con Dan Friedkin potrebbe aprire altre strade per il futuro della Roma. In particolare secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe rafforzato l’interesse del principe saudita Muhammad bin Salman, il figlio di re Salman, che ha voglia di scommettere sul calcio.

Al momento non c’è nessuna trattativa ufficiale ma in futuro non possiamo escludere che si possa entrare nel vivo di questo affare.

Mohammed bin Salman interessato alla Roma

La Roma non è l’unica squadra nel mirino di bin Salman. Il principe saudita da settimane ha dato vita ad una trattativa per acquistare il Newcastle con un’offerta di 400 milioni di euro. In realtà, l’affare non sembra essere destinato a concludersi per diversi ostacoli visto che in Inghilterra per acquistare il club bisogna avere un profilo tecnico, etico e legale perfetto. La biografia del principe non è ‘pulita’ visto che ci sono alcune cose da chiarire come l’omicidio del giornalista Kashoggi.

