Calciomercato Roma, Kolarov e gli intrecci con il Bologna

La difesa sembra essere il reparto che sarà più rivoluzionato nel prossimo calciomercato Roma. Perché la fascia destra cerca un padrone, al centro Smalling è sul piede di partenza e si cerca un sostituto, mentre a sinistra Kolarov è diventato un vero e proprio punto interrogativo.

Anche se non è certo giovanissimo, Kolarov rappresenta un valore aggiunto per la Roma. Per il suo rendimento, ma anche per i tanti gol che ha messo a segno e che hanno portato in dote dei punti preziosi. Il suo futuro è diventato un rebus da quando sulle sue tracce si è messo il Bologna.

Kolarov ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2021 (con rinnovo automatico fino al 2022), ma le avances del club felsineo non possono che fargli piacere. Anche perché a Bologna – come sottolinea Il Corriere dello Sport – c’è Mihajlovic, con il quale ha affinità caratteriali, e quel Sabatini che lo lanciò nel calcio italiano pescandolo dall’Ofk Belgrado.

Per i rossoblù ha un ingaggio decisamente alto, ma il Bologna proverà comunque a convincere il giocatore a tentare una nuova avventura. Decisiva insomma sarà la volontà del giocatore.

Calciomercato Roma: piace Tomiyasu

Alla Roma piace un giocatore del Bologna ed eventualmente potrebbe inserire Kolarov nella trattativa. Parliamo del giapponese Tomiyasu, giovane centrale che all’occorrenza può giocare pure a destra. Un elemento scoperto dai rossoblù e svezzato da Mihajlovic, il cui rendimento è cresciuto tantissimo. Il Bologna però non lo reputa cedibile e in ogni caso il suo valore sarebbe di 25 milioni di euro.

