Futuro Riccardi, l’agente: “E’ pronto per un palcoscenico importante”. Il giovane centrocampista potrebbe partire in prestito.

ROMA – Il futuro di Alessio Riccardi potrebbe essere lontano dalla Roma. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il suo agente Michelangelo Minieri ha parlato del futuro del giovane centrocampista: “Il suo percorso è stato in crescita. E’ stato protagonista con diverse squadre giovanili ma ora è pronto per un palcoscenico importante. Il suo futuro, però, dipende dalla Roma. In questo momento una cosa è certa: nel calcio che conta si sentirà di parlare di Riccardi“.

Su Bonifazi: “Kevin è da giocatore da Roma”

Futuro Riccardi e non solo

Michelangelo Minieri ha parlato anche di Kevin Bonifazi. Il centrale potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della sessione di calciomercato: “Potenzialmente è da Roma. Io in lui credo tantissimo e secondo me potrà raggiungere vette altissime. Nei prossimi anni dovrà curare il particolare“. E chissà se il futuro non sarà a tinte giallorosse.

