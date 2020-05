La Roma si ribella: niente ritiro a Trigoria

La Roma non ci sta, non vuol saperne di rispettare il ritiro previsto dal protocollo per la ripartenza degli allenamenti di gruppo. Sarebbe questa la posizione del club giallorossa riportata da “Il Tempo”. E la Roma non sarebbe l’unico club che non ha intenzione di partire con gli allenamenti in gruppo “in ritiro” a partire da lunedì prossimo. Anche l’Inter ha deciso di non ripartire.

Alla base della decisione del club giallorosso ci sarebbe la grande incertezza che regna attorno al calcio italiano. E’ vero che la serie A ha ipotizzato come data di partenza il prossimo 13 giugno, ma manca ancora l’ok del governo e c’è un nodo che riguarda il protocollo che ancora non è stato superato.

E’ quello che riguarda la quarantena della squadra intera in caso di una positività. Un ulteriore stop che di fatto renderebbe inutile ogni sforzo, il campionato avrebbe davvero poche possibilità di concludersi.

E’ molto probabile dunque che anche dal prossimo lunedì non ci sarà alcun allenamento di gruppo da parte dei giallorossi, che continueranno a lavorare individualmente a Trigoria in attesa di novità. Anche perché – in caso di mancata ripartenza del campionato – allenandosi in gruppo si correrebbero soltanto rischi inutili.

La situazione ovviamente cambia di giorno in giorno e di ora in ora, oggi potrebbero arrivare altre novità riguardanti il protocollo. La sensazione è però quella che le squadre prenderebbero in considerazione l’ipotesi del ritiro “anti-contagio” solo in caso di ufficialità della data di ripartenza della serie A.

