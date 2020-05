RIPRESA SERIE A COMUNICATO LEGA PROTOCOLLO – Vi avevamo anticipato nella giornata di ieri che il nuovo ‘protocollo’ stabilito dal Governo sui vari aspetti legati alla ripresa del campionato italiano, non era piaciuto ai presidenti dei venti club di Serie A.

Incontro FIGC, Lega e Medici

Proprio questa mattina si è infatti svolto una straordinaria riunione tra la Lega di Serie A, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e il rappresentante dei medici del massimo campionato italiano, Gianni Nanni.

Comunicato Lega Serie A

“Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la Figc, la Lega Serie A, il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”.

