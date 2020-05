Roma, un altro giocatore si ferma per infortunio

La Roma in questi giorni sta proseguendo con gli allenamenti individuali in vista della possibile ripresa del campionato di serie A. Si spera di tornare in campo il prossimo 13 giugno, ma i punti interrogativi sono ancora tanti.

Come se non bastasse in casa giallorossa è arrivato anche il primo infortunato dell’era della ripresa dal Coronavirus. E non un infortunio banale, ma una microfrattura al polso che terrà fuori il portiere titolare Pau Lopez per circa un mesetto. Le alternative non mancano però di certo a Fonseca che in quel ruolo può schierare l’esperto Mirante o tentare la carta Fuzato.

Un altro giocatore della Roma però si è dovuto già fermare a causa di un infortunio. Altra tegola dunque in vista pure della ripresa degli allenamenti di gruppo, che potrebbero essere effettuati nelle prossime settimane.

Roma, si è infortunato Perotti

In giocatore in questione è Diego Perotti, che ha accusato – come riporta la Gazzetta dello Sport – un infortunio muscolare e pertanto è stato costretto a fermarsi. Le sue condizioni saranno valutate giornalmente. Dunque questa è davvero una stagione molto sfortunata per il trequartista argentino, che è stato costretto più volte a fermarsi ai box a causa di infortuni.

Fonseca, quando lo ha avuto a disposizione, gli ha dato spesso fiducia. Ora però bisognerà capire pure il suo futuro. Non è da escludere che quest’estate possa essere ceduto o inserito in uno scambio. La Fiorentina sarebbe sulle sue tracce.

