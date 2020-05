Calciomercato Roma, fumata bianca per la cessione di Schick

Calciomercato Roma, la cessione di Schick è ormai in dirittura d’arrivo ma il Lipsia avrà un piccolo sconto rispetto al prezzo fissato.

Oggi è ufficialmente ripartito il calcio tedesca. Nella ventiseiesima giornata di Bundesliga il Lipsia non è riuscito ad andare oltre il pareggio nella partita in casa contro il Friburgo, dicendo così addio ai sogni di rimonta per la vittoria della Bundesliga. Il profilo Twitter del Lipsia incitava la Roma a fare il tifo anche per Schick, ma il pomeriggio dell’attaccante ceco è stato tutt’altro che positivo. Restato inizialmente in panchina, l’allenatore Nagelsmann gli ha concesso solo gli ultimi minuti. Ha avuto sul suo piede migliore l’occasione per segnare il gol vittoria, ma ha lisciato clamorosamente la palla.

Calciomercato Roma, lo sconto per Schick

Nonostante questo brutto errore, al Lipsia Schick ha mostrato netti segnali di miglioramento rispetto alle grigie stagioni alla Roma. E infatti il Lipsia è intenzionato ad acquistarlo, mentre alla Roma i soldi della sua cessione servono come il pane visti i conti in rosso. Come riporta “Il Messaggero“, però, il Lipsia ha chiesto di 4 milioni rispetto a quanto stabilito a inizio prestito (28 per il diritto di riscatto, 29 in caso di qualificazione in Champions League che resta ancora molto probabile).

L’unica condizione per la fumata bianca definitiva per la trattativa è che i 25 milioni vengano versati nelle casse della società in un’unica soluzione.

