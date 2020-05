Calciomercato Roma, Raiola lavora allo scambio: le ultime di ASRL

Calciomercato Roma, il procuratore Mino Raiola sta lavorando a uno scambio: Petrachi è a caccia di plusvalenze per via dei conti in rosso.

Resa ancora più complicata dai mancati introiti per via dell’emergenza Coronavirus, la situazione economica della Roma imporrà alla dirigenza giallorossa un calciomercato incentrato ancora di più sugli scambi e sulle plusvalenze. Per riuscirci, Petrachi e il suo staff cercheranno di fare affidamento su alcune figure di spicco a livello internazionale. Una di queste è senza dubbio Mino Raiola. Oltre a lavorare per la permanenza in giallorosso di Mkhitaryan, il super agente può dare una mano anche sul fronte uscite con l’eventuale cessione di Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, Kluivert porta un altro figlio d’arte

Oltre a una vendita per soldi, non è da escludere che l’ex Ajax possa rientrare in un’operazione di scambio. In tal senso, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, un’idea che potrebbe prendere maggiore concretezza nelle prossime settimane riguarda una trattativa con il Borussia Moenchengladbach per Marcus Thuram, figlio di Lilian e altro assistito di Raiola. Oltre ad un sostituto molto interessante nello stesso ruolo di Kluivert, l’affare potrebbe garantire anche un’importante plusvalenza grazie alla valutazione del cartellino dell’attaccante giallorosso, che non sarà inferiore ai 25-30 milioni di euro.

