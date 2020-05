Roma, un altro infortunio dopo quello di Perotti

La serie A attende ancora di conoscere il suo futuro. L’obiettivo è quello di tornare a giocare il 13 giugno, ma nel frattempo la Roma è nuovamente alle prese con gli infortuni. E questo nonostante ancora non siano ricominciati gli allenamenti di gruppo.

Da qualche giorno, come sappiamo, a Trigoria sono ricominciati gli allenamenti individuali dei calciatori. Che dopo aver lavorato a casa adesso hanno potuto riassaggiare nuovamente l’erba del loro centro sportivo. Il primo a fermarsi per infortunio è stato il portiere Pau Lopez. Per lui una microfrattura al polso che dovrebbe tenerlo fuori almeno per le prossime tre settimane.

Altri infortuni in casa Roma

Quello del portiere spagnolo però non è l’unico stop in casa giallorossa. A causa dell’ennesimo problema muscolare stagionale si è fermato anche Diego Perotti. Il trequartista argentino è stato visitato a Villa Stuart e gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Per lui ci sono almeno un paio di settimane di stop, ma visti i precedenti si procederà probabilmente con la massima cautela possibile, senza forzare i tempi.

Anche il portiere brasiliano Fuzato è alle prese con un sovraccarico muscolare e dunque per lui si sono attivate le cure del caso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport la Roma aveva già messo in conto queste problematiche, legate alla lunga inattività dei suoi calciatori. Le condizioni del portiere saranno valutate giorno per giorno.

