NOTIZIE AS ROMA ALLENAMENTI DI SQUADRA – Il fatidico 18 maggio 2020 è arrivato, o meglio manca poco. Domani mattina, come annunciato anche dal Premier Giuseppe Conte, tutte le squadre professionistiche e non potranno tornare ad allenarsi collettivamente.

Allenamenti Roma, le ultime

Dopo più di due mesi di attesa è arrivato il momento di ‘ripartire’. Non è ancora chiaro come, se e quando riprenderà il campionato italiano di calcio, ma intanto le varie società possono programmare la preparazione. A proposito di ritiro, salvo clamorose sorprese, non ci sarà, ma i calciatori si atterrano alle regole

Per la Roma domani è prevista la ‘prima’ seduta a Trigoria, agli ordini del tecnico Paulo Fonseca. Sarà fondamentale, però, il distanziamento sociale. La squadra entrerà nel Centro Sportivo divisa in due gruppi che si alleneranno separatamente anche utilizzando il pallone. Sempre con la massima attenzione e applicando il piano sicurezza attuato dallo staff sanitario giallorosso.

Contenuto Decreto

“[…] è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accopagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti […];

“[…] le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse […]”.

