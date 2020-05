Calciomercato Roma, doppio scambio con la Juve in arrivo?

Il prossimo calciomercato Roma sarà davvero molto delicato. Con pochi fondi a disposizione il direttore sportivo Petrachi dovrà essere molto bravo a muoversi tra scambi e svincolati. A lui anche il compito di cedere i giocatori che possano garantire dei buoni incassi – per dare sollievo al bilancio – e trovare magari una collocazione ai tanti elementi i cui ingaggi pesano notevolmente sulle casse del club.

I futuri arrivi della Roma potrebbero dipendere molto dal feeling del club giallorosso con l’agente Mino Raiola, che nella capitale è pronto a portare il futuro svincolato Bonaventura e anche il giovane attaccante Kean. La Roma ad ogni modo ha bisogno di rinforzi anche in altri reparti e per questo motivo pare esserci in cantiere un doppio scambio con la Juventus.

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, sarebbero due le trattative che coinvolgerebbero la Roma e la Juventus. Della prima ormai si parla da settimane, vale a dire uno scambio alla pari tra Mandragora e Cristante. Il primo sarà controriscattato dalla Juventus dall’Udinese e messo sul piatto della Roma per arrivare a Cristante, centrocampista che piace molto per la sua capacità di inserimento in fase offensiva. Fonseca apprezza in particolar modo il mediano, difficilmente potrebbe farlo partire.

Più facile invece potrebbe essere la conclusione di un altro scambio, quello tra Rugani e Riccardi. Il difensore centrale è sempre nel mirino dei giallorossi, che del resto devono rinforzare quel reparto. E Rugani a Roma giocherebbe senz’altro con maggiore continuità che non alla Juventus. In cambio andrebbe ai bianconeri Alessio Riccardi, talentuoso giocatore della Primavera che sta seguendo mezza serie A.

