Calciomercato Roma, il Liverpool piomba su Zaniolo

Calciomercato Roma, secondo “Il Tempo” dopo avere preso dai giallorossi Salah e Alisson, il Liverpool è interessato anche a Zaniolo.

Sarà ancora una volta il Liverpool – società la cui proprietà ha legami con Pallotta – a risolvere i problemi economici della Roma? Secondo l’edizione odierna de “Il Tempo”, la cessione di Zaniolo nel corso della prossima estate non è più da escludere. In particolare se il campionato non dovesse ripartire, peggiorando i conti economici del club. Con l’arrivo di Friedkin, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini sarebbero stati gli intoccabili, le basi su cui fondare la Roma del futuro. Ora, sebbene l’intenzione sia quella di trattenerli, non è da escludere al 100% una loro cessione. Nel calciomercato tutto è possibile, e anche in caso di offerte economiche irrinunciabili, la società giallorossa potrebbe cambiare idea.

Calciomercato Roma, Zaniolo e Pellegrini a rischio cessione?

L’unica “big” europea interessata a Zaniolo è il Liverpool, il cui prezzo per-coronavirus era di 80 milioni di euro. C’è anche la Juventus, che però non può mettere soldi cash e proporrebbe scambi che in questo caso alla Roma non interessano. Il valore residuo di Zaniolo al 30 giugno sarà di 4.2 milioni di euro circa. In caso di addio va però considerato che il 15% dei soldi incassati andrebbero all’Inter. Zaniolo non vorrebbe muoversi, così come Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni sul contratto. Il suo ammortamento residuo a bilancio sarà di 5.2 milioni: il Psg ci sta facendo più di un pensierino.

