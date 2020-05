Calciomercato Roma, Perez chiave per arrivare a due giocatori del Barcellona?

Uno dei reparti che subirà maggiori trasformazioni nel prossimo calciomercato Roma sarà sicuramente la linea della trequarti. E’ proprio in quella zona del campo infatti che probabilmente Fonseca dovrà rinunciare ad alcuni elementi.

Sulla lista dei partenti ci sono infatti giovani talenti come il turco Cengiz Under e l’olandese Kluivert, che potrebbero garantire degli introiti importanti in chiave bilancio. Senza dimenticare poi che la Roma potrebbe lasciar partire anche dei giocatori come Pastore e Perotti, i cui ingaggi pesano notevolmente sulle casse del club.

Per questo motivo una delle poche certezze che il tecnico portoghese ha in vista della prossima stagione è Carles Perez. Preso a gennaio dal Barcellona, finora ha messo a segno una rete in 7 partite, quello che ha consentito alla Roma di battere il Gent in Europa League. Lo spagnolo dunque si candida ad essere un grande protagonista nel prossimo campionato e del resto la Roma ha deciso di puntare su di lui, visto che ha speso una somma importante per prenderlo dagli spagnoli. Un investimento che si spera dia i suoi frutti.

Calciomercato Roma, nel mirino altri giocatori del Barcellona

L’imprevedibilità di Carles Perez potrebbe essere determinante alla ripresa del campionato di serie A e magari lo spagnolo potrebbe essere determinante anche per convincere altri giocatori del Barcellona ad arrivare in estate nella capitale. Come sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe molto interessata al laterale sinistro Junior Firpo e al centrale difensivo Todibo, che oggi milita con la maglia dello Schalke 04 in Bundesliga. Chissà che l’esperienza di Carles Perez a Roma non possa essere importante per spingere anche questi altri due calciatori blaugrana a vestire – in prestito – la maglia giallorossa.

