CALCIOMERCATO ROMA TOMIYASU BOLOGNA – Il direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, e il coordinatore dell’Area Tecnica del club felsineo, Riccardo Bigon, hanno rilasciato un’intervista a Sky Sport, nella quale hanno parlato anche di calciomercato e di futuro di uno dei gioielli del club rossoblu.

Tomiyasu Roma, ecco la risposta

Del calciatore ne ha parlato l’ex diesse della Roma, oggi al Bologna, Walter Sabatini: “Non intendiamo cederlo perché la cifra non rappresenterebbe il suo reale valore.Abbiamo una grossa fortuna, visto chenon c’è necessità di cedere“. Sulla possibilità di fare ‘scambi‘ nella prossima sessione di calciomercato, vista la grave difficoltà economica che il Coronavirus sta portando: “Difficile farli, perché gli affari a quel punto dovrebbero essere fatti solo con società di pari livello. Non posso sedermi al tavolo con Inter, Juve o Roma. Gli stipendi dei loro giocatori ci ucciderebbero”

Chi è Tomiyasu

“Lo abbiamo scovato nel monitoraggio dell’autunno 2018. Praticamente, all’inizio della stagione 2018/19 chi aveva il Belgio come campionato da monitorare aveva segnalato il calciatore. Poi nelle riunioni collegiali, dove siamo tutti, è stato approvato e allora siamo partiti con i live da novembre fino alla fine della stagione” ha concluso Sabatini.

