Calciomercato Roma, due idee low cost per la prossima stagione. Petrachi segue Akpoguma dell'Hoffenheim e Gomes del Manchester United.

I conti della Roma sono in rosso e il direttore sportivo Petrachi avrà un compito molto difficile nel corso della prossima sessione di calciomercato. Oltre agli scambi in ottica plusvalenze e alle cessioni degli esuberi provando a trattenere a tutti i costi i gioielli Pellegrini e Zaniolo, Petrachi avrà anche il compito di trovare dei rinforzi low cost che facciano al caso della Roma. Possibili sorprese per il futuro.

Calciomercato Roma: i due possibili colpi low cost

Per rinforzare la difesa, che verrà profondamente modificata nella prossima sessione di calciomercato, Petrachi ha messo nel mirino – come riportato da “Il Messaggero” – un difensore dell’Hoffenheim, Kevin Akpoguma. Alto 192 centimetri, dopo avere fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili con la Germania non ha ancora mai esordito con quella maggiore guidata dal commissario tecnico Joachim Low. Il prezzo del cartellino è tra i 5 e i 7 milioni di euro.

In Premier League c’è poi un’occasione a parametro zero. Il giovane centrocampista del Manchester United Angel Gomes ha il contratto in scadenza a giugno e non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i Red Devils. Un calciatore di grande talento su cui Petrachi ha messo gli occhi: c’è da superare la concorrenza del Chelsea.

