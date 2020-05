Calciomercato Roma, il rischio è di perdere i big

Sacrificare i propri gioielli è un rischio che nessuno vuole correre nel prossimo calciomercato Roma. Il club giallorosso proverà a recuperare delle somme importanti in altro modo, vale a dire cercando di ridurre il monte ingaggi del club in modo consistente e cercando di piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici (come ad esempio chi tornerà in estate dai prestiti).

E’ chiaro che qualche sacrificio bisognerà pur farlo, per questo motivo sulla lista dei partenti potrebbero finire i giovani Under e Kluivert, che potrebbero garantire entrate alte e utili plusvalenze.

Calciomercato Roma: in tanti sui gioielli giallorossi

E’ chiaro che i due gioielli giallorossi Zaniolo e Pellegrini fanno gola a tutti i top club europei. Del resto sono due ragazzi giovani, che già si sono imposti anche a livello internazionale e che hanno davanti a loro una carriera importante. I tifosi giallorossi sperano che possa continuare ancora con la maglia della Roma.

Su Zaniolo c’è da registrare il forte interesse del Liverpool di Klopp. Il numero 22 si sta riprendendo dall’infortunio al ginocchio e ha già detto più volte di essere molto legato ai colori giallorossi. E’ chiaro che la Roma, nonostante il bilancio in rosso, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo solamente di fronte ad una somma monstre.

Diverso invece è il discorso legato a Lorenzo Pellegrini. Anche lui vorrebbe continuare la sua carriera alla Roma, del resto è destinato a diventarne anche capitano. Ha una clausola però di 30 milioni di euro, pagabili in due tranche, e questo lo rende davvero molto appetibile. A quel prezzo non ci sono giocatori del suo calibro in giro. Per questo motivo Psg e Everton lo seguono con particolare interesse.

