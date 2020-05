Roma, Petrachi ai margini o uomo chiave?

Gianluca Petrachi ai margini della Roma? Così rivela l’edizione odierna de “La Repubblica”, che racconta come il direttore sportivo della Roma sia stato irreperibile durante il periodo di quarantena. Irraggiungibile per tutti, calciatori compresi.

Un comportamento che – sottolinea il quotidiano – avrebbe fatto perdere la fiducia riposta dai calciatori in lui. Ad ogni modo Petrachi era regolarmente presente a Trigoria, quando sono ripresi gli allenamenti individuali. Il direttore sportivo ha osservato i giocatori da bordo campo e ora si prepara a vivere i prossimi mesi, nei quali il suo lavoro sarà importante per il club. Club che per il momento rimane nelle mani di Pallotta, visto che è stata congelata per ora la trattativa con Dan Friedkin.

Petrachi uomo chiave per la Roma

Il prossimo calciomercato Roma sarà davvero molto delicato. Il Coronavirus ha eroso le casse dei club e probabilmente farà diminuire, e di parecchio, anche il valore dei calciatori. La serie A attende di ripartire sul campo e di capire quale sarà il suo futuro.

Non ci saranno certo infiniti fondi a disposizione, tutt’altro, e il direttore sportivo Petrachi dovrà essere molto bravo a muoversi tra scambi con altri club e a pescare nella lista degli svincolati (mai così lunga e di qualità come in questo 2020) per regalare a mister Fonseca i calciatori dei quali ha bisogno.

A lui anche, ovviamente, l’ingrato compito di cedere i giocatori che possano garantire dei buoni incassi – per dare sollievo al bilancio – e trovare magari una collocazione ai tanti elementi i cui ingaggi pesano notevolmente sulle casse del club. Come ad esempio Pastore, Juan Jesus e lo stesso Florenzi, alla ricerca di una nuova destinazione dopo che si concluderà il prestito al Valencia. Insomma potrebbe essere proprio lui, Gianluca Petrachi, l’uomo chiave dell’estate giallorossa.

