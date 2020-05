Roma, Spalletti: «La prima squadra era baciata dal sole»

Luciano Spalletti e la Roma sono legati da un filo indissolubile. L’allenatore di Certaldo ha scritto delle bellissime pagine della storia recente giallorosse, anche se il suo finale è ricordato soprattutto per il suo rapporto non idilliaco con Francesco Totti.

Spalletti è stato ospite di Casa Sky Sport dove ha risposto alle domande dei tifosi e degli ospiti presenti in studio. Primo argomento ovviamente la ripresa del campionato di serie A. «Qualunque soluzione verrà adottata per finire il campionato farà contenti e scontenti. Quando siamo costretti a cambiare le cose in corsa non c’è una soluzione per tutti. – dice Spalletti – Credo che bisognerà tornare a giocare mettendosi le mani sul cuore. La gente vuole vedere il calcio, io sarei contento di veder ripartire il nostro campionato».

L’ex tecnico ha sperimentato tante soluzioni nel corso della sua esperienza giallorossa, schierando ad esempio Totti come falso nove e lanciando Perrotta (e poi Nainggolan) come trequartisti. Ma Spalletti ha un ricordo particolare: «La mia prima Roma era una squadra baciata dal sole. Fatta di calciatori che si passavano la palla senza mai mettere in difficoltà il compagno. I molti passaggi facili che vanno a buon fine fanno la differenza per giocare bene come quella squadra lì».

Anche se ammette che nel 2016-2017 aveva una rosa davvero incredibile. «Si, quella era una formazione fortissima, che aveva la qualità di passarsi bene la palla. Giocatori estrosi, dei campioni assoluti come Salah, Nainggolan, Strootman e Manolas. Non è facile trovare tutti quei campioni insieme» ha ammesso l’allenatore.

Impossibile non parlare anche del suo rapporto con Totti: «Penso di essere stato sempre me stesso e con lui penso di aver avuto un buon rapporto. Per me poi contano i risultati della squadra. Sono successe cose che hanno determinato che i miei comportamenti fossero differenti, ma sempre per il bene della Roma. A Francesco auguro di fare una grande carriera da procuratore».

