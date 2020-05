NOTIZIE AS ROMA TRATTATIVA FRIEDKIN PALLOTTA – Dall’alba al tramonto, potrebbe essere questo il titolo della trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta, durata per mesi, per l’acquisizione della AS Roma. Tempo passato perché secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’, la trattativa è ormai definitivamente tramontata, almeno per adesso.

Fredkin si fa da parte

Se fino a 3 mesi fa era tutto quasi definito, con i legali del Friedkin Group a Roma per ultimare i dettagli del passaggio di mano, con molte società all’interno, adesso si è capovolta la situazione. L’emergenza e la pandemia del Coronavirus ha incredibilmente stravolto la questione, facendo saltare tutto per il momento.

La trattativa potrebbe riaprirsi se e solo se la cifra richiesta dall’attuale patron giallorosso, James Pallotta, dovesse ridimensionarsi. Il Covid-19 ha colpito anche tutto l’asset del Friedkin Group, che tra settore automobilistico, turismo di lusso e entertainment, ha visto i propri settori essere colpiti economicamente.

Non è detto che la trattativa non si possa riaprire, ma anche con l’iter burocratico sullo Stadio completamente fermo, sarà molto difficile…

