Calciomercato Roma, Fonseca chiede quattro rinforzi

Il calciomercato Roma sarà molto delicato, questo ormai lo sappiamo da tempo. Considerando i problemi di bilancio del club giallorosso, sono ipotizzabili un paio di cessioni dolorose, oltre ovviamente a quelle dei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Paulo Fonseca.

Bisognerà trovare una collocazione ai tanti elementi i cui ingaggi pesano notevolmente sulle casse del club. Come ad esempio Pastore, Juan Jesus e lo stesso Florenzi, alla ricerca di una nuova destinazione dopo che si concluderà il prestito al Valencia. In queste settimane di stop forzato a causa del Coronavirus, Fonseca ha comunque già disegnato la Roma che verrà.

Come scrive oggi Repubblica, il tecnico portoghese avrebbe già le idee molto chiare sulla Roma del futuro. Che per restare competitiva avrebbe bisogno di quattro rinforzi. Il quotidiano rivela che la lista dell’allenatore è ovviamente blindata, anche se in queste settimane di lockdown di ipotesi a riguardo se ne sono fatte davvero parecchie.

Uno di questi rinforzi è di fatto un giocatore che già milita nella Roma, ma il cui cartellino non appartiene ai giallorossi. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, trequartista armeno di proprietà dell’Arsenal. Fonseca ha più volte speso parole di elogio nei suoi riguardi, il calciatore dal canto suo ha ribadito più volte di voler rimanere in Italia. Una trattativa difficile, insomma, ma possibile.

Certo sembrano essere anche i ruoli che Petrachi dovrebbe “coprire”. Alla Roma infatti servirebbero un difensore centrale, un terzino destro, un centravanti. Lacune da colmare in una rosa già competitiva che non dovrà però essere smembrata.

