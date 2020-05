Calciomercato Roma, Mkhitaryan: «Sarebbe bello restare»

Il calcomercato Roma deve sciogliere dei nodi cruciali e uno di questi è la conferma o meno di Henrick Mkhitaryan. Arrivato in prestito oneroso dall’Arsenal, l’armeno ha convinto tutti a suoi di grandi prestazioni e gol decisivi. Soltanto qualche infortunio non gli ha permesso di esprimersi con continuità.

Paulo Fonseca ha più volte chiesto la sua conferma anche in futuro, spendendo parole d’elogio per il giocatore. E Mkhitaryan ha – dal canto suo – più volte detto di voler rimanere in Italia. Adesso però serve trovare un accordo con i Gunners e di questi tempi è sempre molto complicato.

Intanto in un’intervista rilasciata all’ambasciata italiana in Armenia ha raccontato la sua esperienza nella capitale. «Dal primo giorno che sono arrivato a Roma mi sono trovato bene, con la squadra, la città, era tutto fantastico. Ovviamente sarebbe bello restare qua. L’obiettivo principale sarebbe la Champions, e ovviamente giocare e vincere dei titoli» ha detto Mkhitaryan.

LEGGI ANCHE –>>Lippi, i retroscena sulla Roma e su De Rossi

«Sono molto soddisfatto di giocare per la Roma e di avere questi tifosi. Non è un segreto che il successo di ogni giocatore in campo dipenda anche dai suoi compagni e da una collaborazione efficace tra di loro» ha detto ancora l’armeno. Che dopo lodato la cucina italiana (impossibile non farlo…) ha ovviamente parlato anche del suo futuro.

«Voglio di più per l’anno prossimo, non mi restano molti anni in carriera ma sono sicuro che sto facendo del mio meglio per raggiungere i miei obiettivi» ha concluso Mkhitaryan.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!