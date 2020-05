Calciomercato Roma, proposta dalla Mls per Pastore

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva una possibile novità su Pastore, in uscita dal club nonostante la sua volontà sia quella di restare: c’è una proposta dalla Mls per l’argentino.

Nella prossima sessione di calciomercato la Roma proverà a piazzare numerosi esuberi per mettere a posto i suoi conti in rosso. L’emergenza coronavirus ha fermato la cessione del club, Friedkin si è tirato indietro e Pallotta per ora non trova nuovi acquirenti. Una delle priorità del direttore sportivo Petrachi sarà quella di piazzare Javier Pastore, il cui ingaggio pesa moltissimo sul bilancio giallorosso. Secondo il sito spagnolo Fichajes.com ci sarebbe una nuova proposta in arrivo, precisamente dagli Stati Uniti.

Calciomercato Roma, il Seattle Sounders vuole Pastore

Secondo il sito spagnolo, la trattativa è già iniziata e addirittura il club statunitense avrebbe già trovato un accordo con il calciatore argentino. A questo punto ci sarebbe da trattare con la Roma per portare a termine l’operazione. Non sono riportati i dettagli economici, resta inoltre da capire la reale intenzione di Pastore.

Giusto pochi giorni fa il trequartista argentino in un’intervista ha detto di volere ancora giocare ad alti livelli in Europa e di avere per questo motivo rifiutato offerte anche molto importanti da un punto di vista economico dalla Cina. Chissà se la differente destinazione basterà per fargli cambiare idea.

