Ripartenza Serie A, Ceferin: “Il 3 agosto è una raccomandazione, non una scadenza”. Il presidente della Uefa ritorna sulla ripresa dei campionati.

ROMA – La Serie A non ha sciolto i dubbi sulla ripartenza. Sulla deadline del 2 agosto è ritornato il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, in un’intervista a Le Parisien: “Le date del 20 luglio e del 3 agosto, che sono state dette durante gli incontri, sono semplicemente delle raccomandazioni formulate in modo provvisorio e non si tratta di una data ufficiale“.

LEGGI ANCHE —> ATTESA PER IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIGC

La Serie A attende il Comitato tecnico-scientifico

La ripartenza della Serie A continua ad essere in forte dubbio. Nella giornata di mercoledì 20 maggio 2020 è in programma un Consiglio Federale forse decisivo per il futuro della stagione. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le linee guida del Comitato tecnico-scientifico per la ripresa degli allenamenti. Non è esclusa la possibilità anche di un parere sul protocollo per la ripresa del campionato anche se Spadafora si è preso del tempo per valutare l’andamento della curva.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!