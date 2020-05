Calciomercato Roma, l’Arsenal propone uno scambio per Mkhitaryan

Una delle priorità del calciomercato Roma di questa estate sarà la conferma di Henrikh Mkhitaryan. Il trquartista armeno per Paulo Fonseca rappresenta una priorità. Del resto quando non è stato frenato dagli infortuni il giocatore ha fatto vedere ottime cose. Gol, assist e belle giocate, oltre al grande impegno. Il tecnico portoghese stravede per lui.

Alla Roma è arrivato la scorsa estate in prestito oneroso dall’Arsenal e ora i giallorossi dovrebbero rilevare il suo cartellino dai Gunners. Impresa non certo semplice, nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno 2021. La volontà del giocatore potrebbe essere determinante. Mkhitaryan ha più volte detto di trovarsi molto bene nella capitale e che è pronto a rimanere.

La Roma non ha certo un grande budget da spendere e finora le richieste dell’Arsenal, superiori ai 20 milioni di euro, sono state senz’altro troppo esose. I Gunners però vorrebbero giocarsi la carta dello scambio.

Calciomercato Roma: la richiesta dell’Arsenal

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, considerata la volontà della Roma di prendere Mkhitaryan, l’Arsenal avrebbe chiesto come pedina di scambio Justin Kluivert. L’olandese, attaccante esterno giovane e in rampa di lancio, piace chiaramente agli inglesi. La Roma sacrificherebbe il giocatore, che del resto è stato sempre protagonista con Fonseca, solamente in cambio di una importante somma economica.

Per questo motivo questo possibile scambio con l’Arsenal non sembra destinato a decollare e per Mkhitaryan dunque si dovrà cercare una nuova soluzione se davvero lo si vorrà far rimanere alla Roma.

