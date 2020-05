RIPRESA CALCIO IN ITALIA – La prima data fondamentale per la ripresa o meno del calcio in Italia è quella del 28 maggio prossimo, quando il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Serie A, Paolo Dal Pino si riuniranno e decideranno sul futuro della stagione calcistica, in base al numero e alla crescita dei contagi di questi giorni.

Concluso il Consiglio Federale

In attesa del comunicato ufficiale, emergono le prime notizie dopo la conclusione del Consiglio in FIGC tenutosi quest’oggi. La stagione si dovrà concludere entro il 31 agosto, data però solamente fissata per motivi contrattuali. Pertanto la Serie A, B e C si dovrà concludere entro il 20 agosto, allineandosi anche con le direttive della UEFA. I campionati riprenderanno non appena sarà possibile, come data minima il 13 giugno.

La Serie D non riparte

“Stagione finita per la Lega Dilettanti”, queste le dichiarazioni del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Infatti ci sarà invece lo stop definitivo per i campionati dilettantistici, dalla Serie D in giù, ma per capire come verrà gestito il caso promozioni e retrocessioni, bisognerà attendere il prossimo Consiglio della FIGC.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!