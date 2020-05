NOTIZIE STADIO DELLA ROMA DICHIARAZIONI RAGGI – In queste settimane si sta parlando molto di come e quando verrà ripresa la Serie A. Un altro tema caldo (da mesi) in casa giallorossa, però, è quello riguardante la costruzione del nuovo Stadio a Tor di Valle.

Stadio della Roma, dichiarazioni Raggi

Il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Radio 24’. Durante l’intervista si è affrontato anche il tema ‘Stadio della Roma’. Ecco la risposta del primo cittadino di Roma: “L’iter per lo stadio sta andando avanti e il dossier è sul tavolo. Parleremo quando sarà il momento opportuno. Ci sono tanti temi e noi stiamo privilegiando l’apertura dei cantieri”.

Riapertura ‘Campo Testaccio’

Intanto è notizia di oggi che sta ‘rinascendo’ Campo Testaccio, l’ex casa della Roma dal 1929 fino al 1940, che per questi anni ha ospitato le gare casalinghe del club capitolino. L’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia, ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook, nel quale mostra come i lavori di riqualificazione dell’area siano tutt’ora in corso d’opera per poi ridare un contesto al Municipio in grado di far divertire le persone e gli abitanti della zona.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!