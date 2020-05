Calciomercato Roma, Giuffredi svela il futuro di Veretout e Hysaj

Calciomercato Roma, in un’intervista a Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi – agente di Veretout e Hysaj – ha parlato del futuro dei suoi due assistiti.

Per la prossima sessione di calciomercato della Roma è attesa una rivoluzione sulle fasce difensiva. A sentire parlare Mario Giuffredi, però, di questa rivoluzione non farà parte il terzino destro del Napoli Elseid Hysaj, più volte accostato ai giallorossi. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: “Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata”.

Calciomercato Roma, il retroscena su Veretout

Giuffredi ha anche ripetuto un retroscena ormai risaputo su Jordan Veretout, che nel corso dello scorso calciomercato invernale è stato cercato dal Napoli, a cui la Roma lo ha soffiato la scorsa estate: “De Laurentiis ha chiamato la Roma a gennaio, Gattuso ne è un grande estimatore. Non so cosa succederà nel mercato, ma la Roma non l’ha voluto dare. Lui è contento di stare alla Roma, non ci pensa proprio di parlare di mercato”.

Oltre che di calciomercato, Giuffredi ha parlato anche del futuro dei campionati. “Vedo difficile la ripresa, stanno facendo di tutto, ma non è scontato. La Serie A ha speranze, la Serie B pochissime, la Serie C zero. Dal punto di vista delle precauzioni non hanno abbastanza soldi, la Serie C non partirà. La situazione è senz’altro di grande emergenza, per colpa di nessuno. Tutti devono avere il buon senso di capire che tutti perderanno qualcosa. Naturalmente bisogna essere equilibrati, nessuno sciacallaggio, i giocatori fanno grandi sacrifici, è giusto andare incontro ai club, ma non a tal punto da rimettere soltanto loro. Lo sciacallaggio inasprisce i rapporti, questo non fa bene a nessuno”.

