Calciomercato Roma, in arrivo il primo colpo

Il calciomercato Roma della prossima estate sarà molto complicato, lo si è detto più volte. Il direttore sportivo Petrachi dovrà essere bravissimo nel completare il mosaico con i pochi mezzi che avrà a disposizione. In tempi di coronavirus, e visto anche il bilancio societario, si dovrà puntare prima a cedere e poi a reinvestire. Facile a dirsi, molto più complicato a farsi.

I giallorossi proveranno a completare la loro rosa anche guardando alla lista dei futuri svincolati, giocatori che si potranno prendere a parametro zero. Pedro è un’idea, Vertonghen una alternativa nel caso in cui Smalling andrà via. C’è invece un giocatore che è davvero molto vicino a vestire il giallorosso.

Come riporta infatti l’edizione odierna di “Leggo” la Roma ormai avrebbe chiuso per Giacomo “Jack” Bonaventura, destinato a lasciare il Milan. E’ un centrocampista cha sa ricoprire più posizioni e che potrebbe far bene nella squadra di Paulo Fonseca. L’accordo sarebbe solo da ratificare: al giocatore sarebbe stato proposto un triennale da 1,5 milioni più bonus.

Assistito da Mino Raiola, agente che è in ottimi rapporti con i giallorossi, Bonaventura pare destinato ad accettare l’offerta. Il calciatore in questo modo resterebbe in un club di prima fascia, pronto a giocarsi le sue chance nella prossima stagione.

