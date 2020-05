CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA MARCO BRANCA – L’ex dirigente dell’Inter Marco Branca ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Libero’. Tra i temi trattati, l’ex nerazzurro ha svelato anche dettagli su avvincendamenti che lo hanno coinvolto con la AS Roma per poi concludersi con un nulla di fatto.

Retroscena Roma Branca

“Un paio di volte sono stato vicino alla Roma ma per fare le cose bisogna essere in due”, ha detto Marco Branca, il quale è stato accostato al club capitolino per l’ultima volta nell’ottobre 2016, quando l’allora diesse dei giallorossi, Walter Sabatini, diede le sue dimissioni.

“Cosa fa Marco Branca oggi? Faccio l’osservatore, vivo in Svizzera e aspetto l’opportunità giusta“, ha concluso. Con i nerazzurri ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League e 1 Mondiale per club.

Calciomercato Roma, Petrachi saluta?

Parlando, invece, del momento attuale in casa Roma, nelle ultime ore stanno con insistenza rilanciando alcune indiscrezioni che vedono Gianluca Petrachi verso l’addio. Come primo nome si era fatto quello di Frederic Massara, un’ipotesi di ritorno, ma attualmente non sembra molto calda questa pista.

Daniele Faggiano, oggi direttore sportivo del Parma, recentemente ha smentito il suo possibile avvicendamento con la società capitolina, smentendo di aver avuto contatti. Molto potrebbe dipendere anche dalla riapertua, o meno, della trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della AS Roma.

