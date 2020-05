Calciomercato Roma, il desiderio di Zappacosta per il futuro

Calciomercato Roma, il terzino destro della Roma Zappacosta in un’intervista ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo futuro.

Davide Zappacosta è tornato. Il lungo infortunio che ne ha condizionato l’intera stagione – rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – è ormai superato. Se e quando il campionato di Serie A ripartirà, sarà un’opzione in più per l’allenatore della Roma Fonseca. In un ruolo in cui in questa stagione si sono alternati parecchi calciatori senza particolare fortuna.

E così Zappacosta è pronto a dare il massimo, per guadagnarsi chissà una conferma per l’anno prossimo sul campo: “Mi sto allenando, mi son allenato tanto ho fatto tanti sacrifici per poter essere a disposizione alla ripartenza del campionato. Naturalmente sto facendo ancora alcune sedute esclusivamente dedicate al ginocchio perché è un infortunio che chiede tempo per recuperare al meglio, ma credo di essere a un buon 90%, quindi penso di essere a disposizione per inizio campionato”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, è in arrivo il primo colpo

Calciomercato Roma, le parole di Zappacosta

Zappacosta nell’intervista a Sky Sport non ha nascosto il suo desiderio di restare in giallorosso: “A livello personale sicuramente mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per diversi motivi. Il principale è dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono”.

Un gran finale di stagione con tanto di qualificazione in Champions League potrebbero portare alla sua conferma: chissà che non ci sia il lieto fine per un campionato che a livello personale per Zappacosta era iniziato nel peggiore dei modi.

LEGGI ANCHE –>Cessione Roma, contatto tra Pallotta e Friedkin

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!