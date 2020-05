Solskjaer: “Meglio un buco in rosa che uno S…”, ma non fa...

DICHIARAZIONI SOLSKJAER MANCHESTER UNITED – Ci va giù pesante il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Il canale YouTube ‘The United Stand’, che vanta 695mila iscritti, ha riportato alcune dichiarazioni del tecnico norvegese, parole che non faranno affatto piacere a tutti i giocatori che attualmente sono di proprietà dello United ma che però sono in prestito sparsi in vari club.

Dichiarazioni Solskjaer

Infatti l’allenatore del Manchester, senza far preciso riferimento ad uno specifico calciatore, ha dichiarato: Preferirei avere un buco nella squadra piuttosto che uno stro***”. Parole che sicuramente fanno riferimento a qualche giocatore, dei tanti che i Red Devils hanno, attualmente in presto in qualche altra squadra.

“La personalità è molto importante. Siamo in tanti in un ambiente di squadra. È normale che i giocatori abbiano un po’ di ego, ma devono essere in grado di adattarsi – ha proseguito Solskjaer –. Ci sono state altre cose che non mi sono piaciute l’anno scorso, alcuni programmi personali che non potevano essere risolti fino all’estate. Ci saranno sempre giocatori che vogliono giocare di più, ma se una squadra vuole avere successo i calciatori devono essere disponibili in momenti diversi. Ora sento che in questo gruppo non abbiamo mele marce”.

Giocatori in prestito Manchester United

Tra i calciatori ci sono sicuramente Chris Smalling, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Luis Antonio Valencia, Ander Herrera, Alexis Sanchez e altri meno noti. Ma non solo perché il riferimento pottrebbe anche essere a Romelu Lukaku, che la scorsa estate è stato prelevato dall’Inter. Chi più, chi meno, ha sempre esposto la propria volontà di giocare di più, chissà magari con qualcuno di questi c’è stato un diverbio molto acceso.

