Calciomercato Roma, dopo Pedro c’è una alternativa per l’attacco

Nel prossimo calciomercato Roma uno dei reparti che potrebbero essere più rivoluzionati sarà la trequarti. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che i giallorossi potrebbero cedere delle pedine importanti in quella zolla del campo. I principali indiziati sono Cengiz Under e Kluivert.

Calciatori che potrebbero garantire degli incassi alti e delle plusvalenze per il club. Rimane poi da sciogliere anche il nodo legato a Mkhitaryan. L’armeno ha dichiarato di voler rimanere in giallorosso, ma c’è comunque da trovare un difficile accordo con l’Arsenal. Per questo motivo il club sta comunque iniziando a trovare dei possibili sostituti.

Il maggiore indiziato a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione è Pedro. Il calciatore spagnolo a breve lascerà il Chelsea per fine contratto ed è in cerca di una nuova avventura calcistica. I giallorossi lo stanno corteggiando da tempo e il calciatore sarebbe tentato dall’approdare in serie A, nonostante non gli manchino certo le offerte. Il suo ingaggio si aggira attorno ai tre milioni di euro.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato, il retroscena rivelato da Marco Branca

Calciomercato Roma: piace Joao Pedro

Tuttavia, come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe messo anche un altro giocatore nel mirino. Si tratta di Joao Pedro, attaccante del Cagliari che può ricoprire più posizioni nel reparto avanzato. Che ha un ingaggio decisamente più alla portata (1.5 milioni di euro) anche se poi si dovrebbe convincere il Cagliari a cederlo. E i sardi non lo faranno certo gratis.

Tra i possibili rinforzi prende sempre più corpo l’ipotesi Bonaventura, che può arrivare a parametro zero e ricoprire pure lui più zolle del campo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!