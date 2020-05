Calciomercato Roma, Pellegrini finisce nel mirino dell’Arsenal

Nel prossimo calciomercato Roma i giallorossi dovranno cercare di non perdere i propri gioielli. Sono state messe già in preventivo delle cessioni dolorose, come quelle possibili di Cengiz Under e di Kluivert. Ma si proverà in tutti i modi a non rinunciare ad altre stelle come Pellegrini e Zaniolo.

Ai quali, va detto, le pretendenti non mancano di certo. Specie in Inghilterra ci sono dei club che sono pronti a spendere molto pur di strapparli alla Roma. Ma i due calciatori hanno già più volte detto di voler continuare la loro carriera nella capitale.

Tuttavia i media inglesi sottolineano come l’Arsenal sta valutando con grande attenzione il profilo di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto prevede una clausola di “soli” trenta milioni di euro. Una cifra esigua se consideriamo il valore del calciatore. Che piacerebbe molto al tecnico dei Gunners Arteta, uno che di centrocampisti ne capisce, eccome.

Nelle intenzioni del tecnico potrebbe prendere il posto in rosa di Ozil, proprio per la capacità di Pellegrini di occupare più zolle del campo e agire, con la sua qualità, anche come trequartista.

Calciomercato Roma: gli affari con l’Arsenal

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile affare che la Roma potrebbe fare con l’Arsenal. Per lasciar partire infatti Mkhitaryan, i Gunners avrebbero chiesto infatti alla Roma informazioni su Justin Kluivert, altro profilo che piace molto agli inglesi. Difficile però che uno scambio del genere possa andare in porto, visto che la Roma sarebbe pronta a cedere Kluivert solo in cambio di una importante somma economica.

