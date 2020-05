Calciomercato Roma, si cambia in difesa

Nel prossimo calciomercato Roma le principali mosse del club giallorosso riguarderanno la difesa. Perché sarà il reparto che probabilmente sarà maggiormente rivoluzionato. Non solo al centro ma anche sulle corsie esterne. Dove si cerca soprattutto un padrone per la fascia destra.

Il vero dubbio amletico della Roma riguarda la permanenza o meno nella capitale di Chris Smalling. Perno della difesa e giocatore molto apprezzato dai tifosi e dal tecnico Paulo Fonseca, anche nei giorni scorsi ha ribadito la volontà di rimanere in giallorosso. Ipotesi che farebbe contenti tutti, ovviamente. Ma il Manchester United non è affatto intenzionato a fare sconti.

Gli inglesi continuano infatti a chiedere 20 milioni di euro per il centrale, che ha superato i trent’anni. E’ vero che sulle sue tracce ci sono diversi club, ma è anche vero che in questo particolare periodo storico difficilmente qualcuno sborserà quella cifra per un calciatore che si avvia alle fasi finali della sua carriera.

Calciomercato Roma: pronte le alternative

Come riporta Il Corriere dello Sport la Roma chiaramente sarebbe felice di tenere Smalling, ma non è intenzionata a spendere la cifra richiesta dallo United. Per questo motivo starebbe già guardando altrove. E i nomi sono sempre gli stessi, quelli di Lovren del Liverpool e Vertonghen del Tottenham (ma a breve sarà svincolato).

Giocatori di grande esperienza, non ci piove. Per la fascia destra invece si sottolinea l’interesse della Roma per Santiago Arias, terzino destro dell’Atletico Madrid che quest’anno ha giocato poco e vuole cambiare aria. Lo cercano però pure Everton e Napoli.

