Playoff Scudetto in Serie A? Lo scenario che fa tornare in corsa...

La Roma può ancora sognare lo scudetto? La risposta è sì, se la serie A sarà costretta a disputare playoff e playout per concludere la stagione. Al momento c’è ancora poco di definitivo riguardo il massimo campionato, una decisione definitiva sarà presa solamente il prossimo 28 maggio.

L’intenzione di concludere la stagione giocando le 124 partite rimaste è sempre quella primaria. Ma ci sarà un vero e proprio tour de force da affrontare, con gare giocate praticamente ogni tre giorni. E con il rischio del contagio sempre presente. Per questo nei giorni scorsi nel consiglio federale si è già deciso per un eventuale “piano B” per chiudere la stagione. Un nuovo format con playoff e playout.

Secondo #Repubblica il piano della #Figc in caso di playoff coinvolge le prime 6 squadre: #Juve e #Lazio in semifinale, sfide tra 3° e 6° (#InterNapoli) e 4° contro 5° (#AtalantaRoma) per deciderne le sfidanti — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 22, 2020

L’edizione odierna di “Repubblica” spiega quello che potrebbe essere il finale di questo campionato di serie A qualora si dovesse attuare il piano B. E la Roma in questo avrebbe l’opportunità di lottare per lo scudetto.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato, il retroscena rivelato da Marco Branca

La Roma può lottare per lo scudetto, ecco perché

Secondo l’ipotesi fatta, per quanto riguarda i playoff Juventus e Lazio, le prime due della classe, sarebbero già in semifinale. Per conoscere il nome delle loro avversarie si disputerebbero altre due sfide. La terza (Inter) affronterebbe la sesta (Napoli) mentre la quarta (Atalanta) affronterebbe la quinta, ovvero la Roma di Paulo Fonseca.

Che a questo punto potrebbe clamorosamente rimettersi in carreggiata per il titolo. Prevista anche una poule di otto squadre per l’ultimo posto in Europa League e i playout che vedrebbero coinvolte le ultime sei.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!